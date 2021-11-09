النشرة المرورية: كثافات بصلاح سالم .. والسودان بديلا عن شارع مراد

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن الأحجام انحصرت فى محافظة الإسكندرية عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، كما ظهرت أحجام أعلى كوبرى 14 مايو والكورنيش بمنطقتى سبورتنج وخالد بن الوليد.

وأوضح أن الأحجام المرورية انحصرت فى محافظة الدقهلية بمنطقة ميت غمر للمتجه إلى مناطق جيهان السادات، ووجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وأوضح أن محافظة القليوبية ظهرت بها الكثافات بميدان المؤسسة ويفضل سلوك محور بنها الحر.

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارعى مراد وثروت بمحيط جامعة القاهرة، ويفضل سلوك شارع السودان، ونبه صابر أن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وشهدت محافظة القاهرة كثافات مرورية عالية انحصرت بكورنيش النيل خصوصًا عند منطقة جاردن سيتى وطالب بسلوك شارع شبرا، وطالب القادم من التحرير والمتجه إلى المعادى بسلوك الأوتوستراد، كما ظهرت بعض الكثافات فى صلاح سالم عند منطقة منشأة ناصر بسبب كسر ماسورة مياه وطالب بسلوك شارعى لطفى السيد وأحمد سعيد.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.