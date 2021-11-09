السيسى: يجب التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية فى شؤون المنطقة العربية

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، على مبدأ المسؤولية المشتركة فى مجابهة التحديات التى تواجه المنطقة، خصوصا ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، والتى تستدعى انتهاج مقاربات شاملة خلال التعامل مع الأزمات الإقليمية، من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية فى شؤون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعياتها.





جاء ذلك خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة "المنتدى العربى الاستخبارى"، وذلك فى إطار أعمال الاجتماع الاستثنائى للمنتدى، والذى يعقد حاليا بالقاهرة. وأكد الرئيس السيسى أن مصر لم ولن تألوا أى جهد فى مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، من خلال الحل السياسى الشامل الذى يتضمن خطوات وإجراءات متزامنة تستند إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، وتفعيل إرادة الشعوب. من جانبهم، وجه الحضور من رؤساء أجهزة المخابرات العربية الشكر للرئيس على رعايته المستمرة لأعمال "المنتدى العربى الاستخبارى"، مؤكدين أهمية المنتدى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتى الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلا عن مساهمته فى إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة فى هذا الشأن، بما يساعد على صون الأمن القومى العربى وتحقيق الآمال المنشودة لشعوبها.

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