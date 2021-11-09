بحضور مدبولى وولى عهد الأردن.. توقيع برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السياحة

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع، أكد الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، على الاستعداد التام للتعاون والتنسيق بين الأردن وشقيقتها مصر فى مجال السياحة؛ وذلك للاستفادة مما يمتلكه البلدان من مقومات سياحية متميزة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى عمق الروابط التى تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؛ لافتا إلى أن هناك رغبة فى تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى عدة مجالات، من بينها السياحة والاقتصاد والتبادل التجارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من ناحيته، أشار الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، إلى الفرص العديدة المتوافرة للتكامل والترابط فى الحزم السياحية بين الجانبين المصرى والأردنى، لاسيما فيما يتعلق بالمناطق المميزة التى تمثل عناصر جذب للسائحين فى البلدين.

من جانبه، أشار الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إلى اللقاءات والاجتماعات المستمرة والمنتظمة التى عقدت مع الجانب الأردنى، والتى نسعى من خلالها إلى دعم وتعزيز أوجه التعاون فى مجال السياحة، وتحقيق التكامل والترابط بين البلدين فى هذا المجال، مستعرضا المقومات والإمكانات التى تمتلكها مصر فى قطاع السياحة والآثار، وكذا المشروعات التى يشهدها هذا القطاع الحيوى فى المرحلة الراهنة.

بدوره، أشار نايف حميدى الفايز، وزير السياحة والآثار بالأردن، إلى أن الاتفاقية التى سيتم توقيعها اليوم تأتى ضمن مجموعة من اتفاقيات التعاون، التى تم توقيعها على مدار الفترة الماضية لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فى هذا المجال بين البلدين، موضحا أنه سيتم عقد اجتماعات موسعة تضم مسئولى السياحة فى البلدين؛ لتحديد آليات العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على الاستفادة من الخبرة المصرية فى هذا المجال.

وعقب الاجتماع، شهد صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبدالله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وكل من رئيسى وزراء مصر والأردن مراسم توقيع برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السياحة بين وزارتى السياحة والآثار فى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذا اتفاق توأمة بين مدينة "الأقصر" بجمهورية مصر العربية، ومدينة "البترا" بالمملكة الأردنية الهاشمية، ووقع البرنامج التنفيذى واتفاق التوأمة بين مدينتى الأقصر والبترا كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ونايف حميدى الفايز، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور خالد العنانى أن حكومتى مصر والأردن، ممثلتين فى وزارتى السياحة والآثار بالبلدين، اتفقتا على المضى قدما فى تعزيز وتقوية العلاقات الودية بين بلديهما، عبر الارتقاء بالتعاون الثنائى فى مجال السياحة، وذلك إدراكا لأهمية السياحة فى تعزيز التنمية الاقتصادية، والتفاهم المتبادل وحسن النوايا، وتوثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وقال "العنانى": فى إطار تفعيل اتفاق التعاون السياحى، الموقع بين البلدين فى عام 1986، تم الاتفاق على توقيع هذا البرنامج للتعاون فى مجال السياحة بين البلدين للأعوام (2022- 2024)، والذى يشمل مجالات: التنشيط والترويج والتسويق والتدريب السياحى، وكذا فى مجال السياحة المستدامة، إلى جانب التشريعات والأنظمة السياحية.

وفيما يتعلق بمجال التنشيط والتسويق والترويج السياحى، أشار الدكتور خالد العنانى إلى أن الطرفين سيعملان وفق برنامج التعاون على تبادل المعلومات والنشرات والمواد الدعائية، وكذا الإحصاءات السياحية فى كلا البلدين، إلى جانب العمل على مواصلة المشاركة فى المعارض والمهرجانات والملتقيات السياحية، التى تقام فى البلدين.

كما يعمل الطرفان على تشجيع وكالات السياحة والسفر فى البلدين على تنظيم برامج سياحية مشتركة بأسعار تشجيعية؛ لزيادة الحركة السياحية بينهما، وجذب السائحين من كلا البلدين، فضلا عن السعى لتبادل زيارات المسئولين والصحفيين وممثلى وسائل الإعلام المختلفة؛ للتعرف على المقومات السياحية فى البلدين، بجانب تبادل الزيارات الميدانية للوقوف على تجربة البلدين فى مجالات السياحة المختلفة، والدراسات السياحية والجودة والرقابة.

من جانبه، أشار نايف حميدى الفايز إلى أنه فيما يتعلق بمجال التدريب السياحى، سيقوم الطرفان بالعمل على تبادل الخبرات وزيارات الخبراء، والبرامج التدريبية، ومناهج وأساليب التعليم المطبقة فى المعاهد والمدارس ومراكز التدريب السياحى والفندقى؛ لاطلاع كل طرف على تجربة الطرف الآخر.

وأضاف الوزير الأردنى أنه سيتم بموجب هذا البرنامج تبادل أفضل الممارسات فى مجال السياحة المستدامة، بما فى ذلك الابتكار والتحول الرقمى، ودعم السياحة الخضراء، وحماية التنوع البيولوجى.

كما أوضح وزير السياحة والآثار الأردنى أنه فيما يتعلق بمجال التشريعات والأنظمة السياحية، سيعمل الجانبان على تبادل التشريعات والأنظمة التى تحكم المهن السياحية، والمعمول بها لدى البلدين، بما فى ذلك المواصفات التى تتعلق بالفنادق والقرى السياحية، والهيئات والاتحادات المهنية السياحية، ونظم الرقابة على الجودة فى مجال السياحة والفندقة.

وبموجب برنامج التعاون السياحى بين البلدين، سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع جدول زمنى لتنفيذ ومتابعة هذا البرنامج التنفيذى، مما يسهم فى تحقيق الأهداف المحددة به.

فى الإطار نفسه، يأتى اتفاق التوأمة بين مدينتى الأقصر والبترا، فى إطار التوأمة ما بين المدن الأثرية والتاريخية والثقافية، التى تستهدف تحسين المعرفة بالآخر، وتعزيز وتشجيع التعاون ونشر الثقافة والسلام بين الشعوب، كما أن هذه التوأمة تعد رباطا رمزيا هدفه تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية، وكذا العلاقات الإنسانية بين الدولتين.

وتعتبر مدينة البترا من المدن المحفورة فى الصخر، وتعد تراثا عالميا مسجلا من قبل منظمة اليونسكو فى عام 1985، كما تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع، كما تحظى مدينة الأقصر بأهمية كبرى، ويعود تاريخها إلى عصر الأسرة الرابعة حوالى 2575 ق.م، وتعد المدنيتان مثالا رائعا لحضارة الماضى، وتعتبر مواقع معمارية فريدة ليس لها مثيل.

كما تتشارك مدينتا الأقصر والبترا فى مظاهر تاريخية قديمة متشابهة، فضلا عن أنهما على اتصال وثيق بالطبيعة وتشكلان مثالا بارزا فى القدرة على خلق فن العمارة من خلال الأدوات والموارد المحلية والحفاظ على البيئة الطبيعية.

وبموجب اتفاق التوأمة، سيتم العمل على إقامة مؤتمرات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المطبوعات والنشرات التعريفية، وإقامة لقاءات واجتماعات للشباب والطلاب والعائلات، فضلا عن توفير مبادرات شعبية لها علاقة بالعادات والتقاليد لكلا المجتمعين، بجانب تبادل المعلومات حول البرامج والاحتفالات التقليدية والمناسبات الثقافية، وإعداد برامج زيارات متبادلة بهدف تعميق التفاهم والمعرفة والتبادل الثقافى والأثرى التاريخى.