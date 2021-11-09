القوى العاملة بالوادى الجديد تنظم دورات تدريبية متنقلة ضمن مهنتك مستقبلك

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، أحمد طليب، إنه يجرى تنفيذ دورة تدريبية لشباب الخريجين بقرية "الجزائر" بمركز الخارجة، على أعمال التوصيلات الكهربائية، بالإضافة إلى دورة تدريبية أخرى للسيدات على مهنة التفصيل والخياطة، ضمن المبادرة الرئاسية "مهنتك مستقبلك".





وأوضح مدير عام مديرية القوى العاملة، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن التدريب يتم من خلال وحدة التدريب المتنقلة التى تجوب القرى المختلفة وتشمل أقسام التدريب المختلفة من خلال مدربين تابعين للوزارة. وأشار إلى استمرار دورة التوصيلات الكهربائية حتى 17 نوفمبر الجارى، لافتا إلى بدء دورة تدريبية على مهنة السباكة لمدة 15 يوما تستهدف شباب الخريجين، مبينا أن دورة الخياطة والتفصيل مستمرة لمدة شهر تنتهى فى 2 ديسمبر المقبل.

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