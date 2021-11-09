صور- السفير بدر عبدالعاطى يبحث فى هولندا تعزيز التعاون بمجال الهجرة

جدة - نرمين السيد - التقى السفير الدكتور بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، مساء اليوم، بوزيرة الدولة الهولندية للهجرة أنكى بروكرز نول، بحضور سفير جمهورية مصر العربية فى لاهاى حاتم عبدالقادر، وذلك فى إطار متابعة نتائج زيارتها إلى القاهرة فى سبتمبر الماضى، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الهجرة.





وأثنى الجانبان على التقدم المحرز فى التعاون فى مجال الهجرة، وأبديا حرصهما على تفعيل برامج التعاون المنصوص عليها فى إعلان النوايا الذى وقعته الوزيرة مع مساعد الوزير للشؤون الأوروبية خلال زيارتها المشار إليها إلى القاهرة، خاصةً فيما يتعلق بإنشاء مركز توظيف "مصرى-هولندى" لرفع قدرات الشباب المصرى وتقديم برامج تدريب فنية ومهنية لتأهيلهم لسوق العمل الأوروبية. كما استعرض الطرفان خطة التعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة والتى تشمل تبادل زيارات الخبراء بين الجانبين للتعرف على أنظمة الهجرة وقنواتها الشرعية، وتبادل الخبرات فى مجال إدارة الحدود وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتوفير الأدوات اللازمة لذلك. واتفق مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية ووزيرة الدولة الهولندية للهجرة على أهمية استمرار الحوار القائم بين البلدين فى مجال الهجرة على مختلف المستويات بما يحقق التوازن المطلوب بين الشقين التنموى والأمنى. وفى ختام المباحثات، أشادت الوزيرة الهولندية بأهمية الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع الجانب المصرى فى مجال تشجيع الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أشادت بنجاح الجهود المصرية فى وقف مراكب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016.

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