السفير المصرى يبحث مع مفتى لبنان آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها "علوى" اليوم الثلاثاء، إلى دار الفتوى بالعاصمة اللبنانية بيروت.
كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان.
كان السفير المصرى بلبنان قد التقى أمس رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة وبحث معه العلاقات بين البلدين.
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