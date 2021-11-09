مصطفى مدبولى يرأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، بمقر إقامته، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الاردني، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن في القاهرة، والوفد الوزاري المرافق لولى عهد الأردن.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفي مدبولي بصاحب السمو الملكي الأمير الحسين في بلده الثاني مصر، مشيداً بالعلاقات الأخوية والصداقة القوية التي تربط البلدين قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يوجه دوماً بتعزيز العلاقات مع الأردن الشقيق على كافة المستويات.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نجح في توفير التمويل اللازم للمواطنين لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات الميسرة للحصول على هذا التمويل، حيث ساهم في خلق نحو 2.3 مليون فرصة عمل جديدة، فضلاً عن مساهمته من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى صدر فى عام 2020، في جهود تقنين القطاع غير الرسمي.

من جانبه، أعرب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، عن تطلع الأردن للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية بما يعزز من آفاق التعاون، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض ما حققته التجربة المصرية من نجاحات في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدعم والخدمات المقدمة لهذا القطاع، الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

من جانبها عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أهم الأنشطة والخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشارت فيه إلي أن الجهاز هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال في مصر، من خلال تقديمه لحزمة من الخدمات المالية وغير المالية بشكل مباشر، أو من خلال تنسيق جهود الجهات والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في مجال تلك المشروعات.

وأوضحت أن الجهاز يقوم بتحقيق أهدافه من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي المحافظات، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين والدوليين.