فيفا يعلن جوائز "الأفضل" 17 يناير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء أن حفل جوائز "الأفضل" سيقام يوم الاثنين 17 يناير 2022 في زيورخ (سويسرا)، في حين سيبدأ التصويت من الاثنين 22 نوفمبر وسينتهي الجمعة 10 ديسمبر 2021.

ويمنح الفيفا جوائز أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، وأفضل حارس وحارسة، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة أفضل جمهور، وجوائرز فيفبرو.

ويتم منح الجوائز في كل فئة، عن الإنجازات التي تحققت خلال موسم 2020/2021 والتي تشمل أيضا منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

ويتم اختيار الفائزين يجوائز أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب للرجال والسيدات في عملية تصويت تضم قادة ومدربي المنتخبات الوطنية لكل من فرق الرجال والسيدات من كل العالم، بالإضافة إلى تصويت الجمهور عبر الإنترنت، وتصويت مجموعة مختارة تضم أكثر من 300 صحفي.