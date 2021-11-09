النائب الحسينى جلال يتحدث لـ تحيا مصرعن أزمة الـ28فدان بأسيوط ويشكر محلية النواب«فيديو»

/660506/النائب-الحسينى-جلال-يتحدث-لـ-تحيا-مصرعن-أزمة-الـ28فدان-بأسيوط-ويشكر-محلية-النوابفيديو

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل، قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات ، وطالب نواب محافظة أسيوط استغلال الأرض على أكمل وجه، النهوض بالخدمات على مستوى جميع المحافظة.

قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم فى اسيوط

وطالب النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب، فى حديثة لتحيا مصر، أن تتحول هذه الأرض الي منفعة عامة، داعيا هيئة استصلاح الاراضي أن تسمح بتحويل الأرض لمنفعة عامة وأقامة مشروعات خدمية ، مشيرا إلي أن مركز الغنايم لا تتوفر فيه أي مساحات للمنافع العامة ولا يوجد أي متنفس لأهالي مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، مؤكدا أن محافظة أسيوط بها كوادر تستطيع أن تبدي أفكارا بشأن هذه الأرض حال موافقة هيئة الإصلاح الزراعي الجلوس علي طاولة المفاوضات بشأن هذه الأرض.

كما إستعرض النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية الأفكار التي يمكن أن يتم من خلالها استغلال هذه الارض، موجها الشكر لوزير الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي للموافقة علي وقف المزاد علي هذه الأرض والذي كان مقررا أن يتم خلال 24 ساعة.

ورد اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط علي نواب المحافظة قائلا :" مركز الغنايم سيدخل مرحلة ثانية لحياة كريمة وستشهد طفرة فى كل شيئ، مضيفا :" مركز الغنايم محتاج خدمات، ومبادرة حياة كريمة ساعدتنا بانطلاق طفرة في عملية التطوير فى كل المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دارسة خلال اسبوعين لهذه الأرض وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل سواء إنشاء مدرسة زراعية لزراعة الرومان واستثمار مخرجات الرومان.