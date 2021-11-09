/660512/بالصورة-تريزيجية-يقترب-من-العودة-ويواصل-برنامجة-العلاجي

ظهر الدولي المصري محمود حسن تريزيجية لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي في ملعب التدريبات بعد الغياب بسبب الإصابة الفترة الماضية، بقطع في الرباط الصليبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء محمود تريزيجه في الملعب وهو يواصل برنامجه العلاجي للعودة للملاعب، بعد خضوعة لعملية الرباط الصليبي، في نهاية الموسم الماضي.

ونشر تريزيجه صورة له وهو يواصل برنامجه العلاجي في نادي أستون فيلا الإنجليزي، في تدريبات كرة القدم بمفرده.

نتيجة مباراة استون فيلا ومانشستر يونايتد

تمكن فريق أستون فيلا، أن يحقق المفاجأة وينتصر على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، بهدف نظيف، ضمن إفتتاحية الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه المباراة إثارة كبيرة وهامة، خاصة في شوط المباراة الأول، بعدما خرج لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد، وغادر أرض الملعب بسبب الإصابة، وشارك بدلاً منه دييجو دالوت.

في نهاية المباراة حدث موقف طريف للغاية، وذلك بعد حصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، مع دخول المباراة في الدقيقة 93، ليدخل برونو فيرنانديز للتصدى للكرة، ولكن تخرج خارج الملعب.

ورفض برونو فيرنانديز، أن يسدد رونالدو ركلة الجزاء، لتنتهي المباراة بخسارة أصحاب الأرض بهدف نظيف.

سجل هدف اللقاء الوحيد المدافع هاوس، مع مطلع الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني.