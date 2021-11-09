أمانة مستقبل وطن مركز طهطا تستقبل المواطنين لتطعيم كورونا بسوهاج «صور»

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أكد المحاسب سامح شحاتة، أمين حزب مستقبل وطن مركز طهطا، شمال سوهاج، أن أعضاء الامانة اليوم استقبلوا المواطنين لتلقي لقاح كورونا، وقدموا كافة التسهيلات لهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال حسام أبوضيف، أمين المتابعة، أن الحزب قام بعمل قافلة طبية لتلقي لقاح كورونا، ضمن الفعاليات التي يقوم بها حزب مستقبل وطن على مستوى مصر، وكانت القافلة داخل الوحدة الصحية بقرية نجع حمد، واخرى بقرية كوم بدر غرب طهطا.

أمانة مستقبل وطن مركز طهطا تستقبل المواطنين لتطعيم كورونا بسوهاج

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تستهدف الفاعلية التصدي لمواجهة فيروس كورونا ونشر الوعي والتصدي للموجة الثالثة، وذلك إيماناً بالمسئولية المجتمعية للحزب.

على جانب أخر قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 5 كراسي متحركة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك في إطار مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتوفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الخاضعين للتأمين الصحي.

محافظ سوهاج يسلم 5 كراسي متحركة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، موجها بسرعة دمج بعض الحالات المتسربة من التعليم في مدارس التعليم المجتمعي، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.