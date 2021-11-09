الخميس المقبل..نادين نجيم تفجر تصريحات جريئة مع منى الشاذلي

/660521/الخميس-المقبلنادين-نجيم-تفجر-تصريحات-جريئة-مع-منى-الشاذلي

تحل الفنانة نادين نجيم ضيفة على برنامج “معكم”، التي تقدمه الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي عبر فضائية cbc في الحلقة القادمة من البرنامج في يوم الخميس المقبل 11 من شهر نوفمبر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة القادمة لـ منى الشاذلي

تضمن اللقاء مسابقات وحكايات كثيرة من مسيرة حياة النجمة اللبنانية، منذ فوزها بلقب ملكة جمال لبنان قبل عدة سنوات ثم دخولها عالم الفن وتألقها في الدراما والمسلسلات الرمضانية، وكذلك مشروعاتها الخاصة وأحلامها في عالم البيزنس والمال.

نادين نجيم تثير الجدل بجلسة شد ترهلات المؤخرة

هذا وأثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم سخط متابعيها بعدما شاركتهم مقطع فيديو أثناء خضوعها لجلسة شد ترهلات المؤخرة بإحدى العيادات.

ونشرت نادين الفيديو عبر خاصية استوري بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت خلاله وهي تخضع للجلسة وتتعرض للتكهرب من الجهاز المخصص لشد الترهلات وتروي مدى صعوبته.

هذا وقد فجرت الفنانة نادين نجيم تصريحات جريئة في إحدى حفالاتها جول سر جمالها أو سر جمال عدد كبير من المشاهير بشكل العام، نافيا كل ما يتداوله هؤلاء النجوم بأن هذا التألق بسبب كثرة شرب المياة أو الرياضة.

وقالت نادين نجيم، في فيديو تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا: “ اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب رياضة لا، بنعمل بوتكس وفيلر واتشجعوا واعملوا وظبطوا حلكم”.

أخر أعمال نادين نجيم الفنية

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي، وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.