/660523/النائبة-ميرفت-عازر-تطالب-الدولة-بتكريم-شاب-انقذ-٥-مواطنين-من-الغرق

كرمت النائبة ميرفت عازر ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشاب محمد عوض قنديل ، لشجاعته لإنقاذ ضحايا حادث انقلاب ميكروباص فى الرياح التوفيقى، بمحافظة الدقهلية.

التكريم

وقالت البرلمانية فى تصريح ل دوت الخليج، أن سبب تكريم هذا الشاب، هو ما أظهره مم موقف بطولى، ويعتبر نموذجا يحتذى به الشباب، كنموذج مشرف لكل المصريين.

وأكدت النائبة ان الشاب كان ذاهب للكشف عند طبيب أنف وأذن، وشاهد سقوط سيارة ميكروباص داخل الرياح التوفيقى، وأنه قام بالقفز بلا تردد فى المياه وانقذ ٥ ضحايا من ركاب السيارة من الغرق والموت المحقق، ولم يسعفه الوقت لإنقاذ ضحيتين آخرين.

وطالبت البرلمانية الحكومة، بتكريم هذا الشباب لما أظهره من شجاعة واقدام ومروءة وبذل ذات،تقديرا لموقفه ليكون مثالا للشباب .