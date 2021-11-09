سعي دؤوب وقرارات فعالة..كوادر التنسيقية على موعد دائم مع متطلبات الوطن والمواطن

/660524/سعي-دؤوب-وقرارات-فعالةكوادر-التنسيقية-على-موعد-دائم-مع-متطلبات-الوطن-والمواطن

تحرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تقديم أداء رفيع لايرتبط بفترة انعقاد للبرلمان، أو ظهور المناسبات الكبرى للأحزاب، فقدر الجهد والطاقة التي يبذلها فرسان التنسيقية، لاترتبط بالمناسبات العامة أو الأحداث الكبرى، وإنما على مدار الساعة، في كافة ربوع البلاد، ومن خلال خدمات شاملة، اقتصادية واجتماعية وتكافلية، وسياسية وتشريعية ورقابية.

يرصد دوت الخليج، مجموعة من الجهود الفائقة التي قام بها أعضاء وكوادر التنسيقية، والتي جاءت خاصة بمشكلات قائمة وتعد من حديث الساعة كالدروس الخصوصية، والسعي الدؤوب لحل مشكلات الدوائر الخدمية، وغيرها من مساعي التعرف على نبض الشارع في وجود او غياب الجلسات العامة للبرلمان.

أهل الواحات

تستطيع الوجه النسائي المشرف عن التنسيقية، الالتحام التام مع قضايا المواطنين، حيث قالت الدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن محافظ الجيزة وجه بإنشاء أرض معارض بشكل مستدام واستثمارها فى غير وقت المهرجان الأول للتمور الذى سيعقد بالواحات البحرية 11 نوفمبر، لصالح أهل الواحات.

وأضافت غادة على، أن المهرجان الأول للتمور سيعقد بحضور وتمثيل وزارى مشرف والعديد من سفراء الدول المهتمة بالتمور المصرية والمستثمرين من داخل وخارج مصر، مشيرة إلى أن الفنادق بالواحات أعلنت عن خصومات فى الإقامة والإعاشة بمناسبة المهرجان ودعما له.

وتابعت:"شركات السياحة تستعد بعروض السفارى، وافتتاحات عديدة من محافظ الجيزة والوزراء الضيوف مع نائبة الواحات، أتوبيسات مجانية لنقل ضيوف المهرجان من أمام محافظة الجيزة يوميا إلى الواحات ومن الفنادق إلى أرض المعارض ذهابا ورجوعا، مشايخ الواحات في لقاءات يوميا استعدادا لعرس الواحات فى الأمور والسياحة والثقافة والفن".

أدوار خدمية

يتواجد قيادات التنسيقية في القلب مباشرة من مطالب المواطنين، حيث أعلن النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على إحلال وتجديد كوبرى عمر عارف بالمنصورية، مضيفا أنه سيتم بدأ العمل به و تجهيز المعدات لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد في القريب العاجل.

وأضاف النائب أحمد رمزى أنه من المقرر تحديد تاريخ إنهاء أعمال الإحلال والتجديد والتسليم في 12 فبراير 2022 ، موجها الشكر والتقدير للمهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري.

مطالب المواطنين

تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤالا موجها إلى وزير المالية بشأن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية، مضيفة: "فى ظل ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من إطلاق حملات مكبرة لإغلاق تلك المراكز فوجئنا بقرار الوزارة بشأن تحصيل الضرائب من تلك المراكز.

واعتبرت النائبة، أن ذلك يعد تقنين لنشاطهم لأن من الثوابت القضائية المستقرة أن من يزاولون الأنشطة المشروعة فقط هم من يتقدموا بإخطار مصلحه الضرائب بمزاولة نشاطهم ويتقدموا بإقرار عن أرباحهم وخسائرهم وإقرار بثروتهم".

وطالبت النائبة دعاء عريبى بتوضيح رؤية وزير المالية فى هذا الشأن، على أن تكون الإجابة المقدمة على سؤالها "كتابة" وذلك إعمالا لنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب .