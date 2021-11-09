«النبيل الرائع»..صلاح عبدالله ينعي الراحل أحمد خليل بكلمات مؤثرة

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نعى الفنان الكبير صلاح عبدالله زميله الفنان أحمد خليل بعد أن رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورنا المستجد.

دوت الخليج يرصد نعي صلاح عبد الله لأحمد خليل

زنشر عبد الله صورة تجمعه بأحمد خليل من أحد الأعمال الدرامية التى شاركا فيها سوياً وبرفقتهم الفنان الراحل سامي العدل، وكتب عليها منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، "أيوه يابو صلاح نحن السابقون، يا من لك الدوام، نسألك حسن الختام، ‏أرجوكم الفاتحة والدعاء للنبيل الأصيل الرائع الجميل القدير المحترم الأستاذ".

وفاة الفنان أحمد خليل

هذا وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم نبأ وقع كالصاعقة على قلوب المصريين، وهو وفاة الفنان العظيم أحمد خليل عن عمر يناهز الـ 80 عام إثر إصابته بفيروس كورونا السمتجد، بعد أن شهدت حالته الصحية تدهور مريع نقل على إثره المستشقى مساء أمس.

وتقدم البيت الفني للمسرح بخالص التعزية للفنان الراحل أحمد خليل فنشر بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، جاء كالآتى: "ينعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفنى للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أحمد خليل، الذى وافته المنية، تاركا رصيدا مهما وشديد التميز من الأعمال الفنية سواء فى الدراما التليفزيونية أو فى السينما، ستظل خالدة فى ذاكرتنا جميعا، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

السيرة الذاتية لأحمد خليل

أحمد خليل، ممثل مصري، من مواليد الدقهلية 1941، ظهرت ميوله الفنية مبكرة حتى التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل.

تخرج عام 1965، عين معيدًا بالمعهد والتحق بمسرح الجيب، ليمثل ب9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات «يا طالع الشجرة»،«ياسين وبهية»، و«حب تحت الحراسة»، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم «3 وجوه للحب»، و«زهور برية»، و «التلاقي». سافر عام 1974 للعمل بالخليج واشتهر هناك،

عاد إلى العمل الدرامي المصري من خلال مسلسل «الساقية تدور»، اشتهر خليل من مسلسل «هوانم جاردن سيتي»، و«حديث الصباح والمساء»، و«زمن عماد الدين».