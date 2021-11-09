صور- بدر عبدالعاطى يبحث مع سكرتير الخارجية الهولندية العلاقات الثنائية 

جدة - نرمين السيد - عُقدت جولة للمشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا، ترأسها من الجانب المصرى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير بدر عبدالعاطى، وسكرتير عام وزارة الخارجية بول هويجتس من الجانب الهولندى، وذلك بمشاركة سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة هولندا حاتم عبدالقادر، وعدد من أعضاء السفارة، ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الهولندية ونائبه.





وبحث الجانب المصرى مع نظيره الهولندى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما تعزيز وتنويع التبادل التجارى، وزيادة الاستثمارات الهولندية فى مصر فى ضوء مناخ التطور الاقتصادى الذى تشهده الدولة وجهود التنمية المتسارعة فى القطاعات كافة، والاستفادة من الخبرات الهولندية فى مجالات الزراعة ونظم الرى وإدارة المياه والثروة الحيوانية والداجنة، وإمكانية التعاون فى المجالات اللوجستية سواءً بين هيئة قناة السويس وميناء روتردام خصوصًا فى مجال إدارة الموانئ، أو مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم بحث آفاق التعاون الثلاثى بين البلدين فى إفريقيا فى ظل ما تتمتع به مصر من ثقل إفريقى وخبرات تنموية.



وأعرب الجانبان عن رضائهما خلال جلسة المشاورات بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين على المستوى السياسى، خاصةً فى ضوء اللقاء الأخير الذى جمع السيد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء هولندا على هامش قمة المناخ فى جلاسجو.

كما توافق الوفدان حول وجود فرص كبيرة متاحة لمزيد من تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستفادة الشركات الهولندية من الإمكانيات الواعدة فى السوق المصرى فى مختلف القطاعات، خاصةً فى مجالات البنية التحتية واللوجستيات وإدارة الموارد المائية والزراعة والتحول الرقمى وإدارة المخلفات والطاقة النظيفة.



وتبادل الجانبان المواقف ووجهات النظر حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصةً ملف عملية السلام فى الشرق الأوسط، والأوضاع فى كل من ليبيا والسودان، وتطورات قضية السد النهضة الإثيوبى وأهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

كما تم تناول ملف تغير المناخ لا سيما فى ظل استضافة مصر المرتقبة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى العام المقبل، وكذا أهمية الوفاء بالتعهدات الدولية الرامية إلى معاونة الدول النامية لمكافحة التغير المناخى.