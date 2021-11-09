صور.. وفد هيئة الدواء المصرية يتفقد جناح الشركات المصرية فى معرض ميلانو

جدة - نرمين السيد - تفقد وفد هيئة الدواء المصرية، برفقة رؤساء الشركات المصرية، الأجنحة المشاركة فى فعاليات معرض Worldwide 2021 _ CPhi بميلانو، حيث تشارك شركات إيبيكو والمهن الطبية وسيديكو وكذلك مجموعة جلوبال نابى ومجموعة فاركو وإيفا فارما بفعاليات المعرض العالمى هذا العام.





هذا وقد استعرض رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات أهم المستحضرات المصرية، والتى يتميز بها السوق المصرى، وأكدوا على حرصهم على الانفتاح العالمى من خلال فرص تصديرية واعدة لتلك المستحضرات الهامة.

وأشار رئيس هيئة الدواء الى ضرورة مواكبة الصناعة المحلية المصرية للمستجدات العالمية فيما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ لاستمرار تحقيق الأمن القومى الدوائى للمواطن المصرى.

كما أكد حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم الفنى والإجرائى لكل الشركات المصرية التى تسعى للحصول على التنافسية العالمية، وإطلاق مستحضراتها بالأسواق التصديرية الواعدة، وتقدم رئيس الهيئة بالشكر للشركات المصرية المشاركة، والتى عكست تطور الصناعة المحلية المصرية بشكل مشرف فى المعرض.

يهدف المعرض إلى الربط بين كبار المستثمرين والمصنعين المحليين المتخصصين فى مجال الأدوية بأهم الموردين المحليين والدوليين؛ لخلق فرص شراكات تجارية جديدة تسهم فى تعزيز قطاع الصناعات الدوائية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للصناعات المحلية، وتناول عرض حلول علمية وتكنولوجية حديثة أمام الشركات.

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة على المشاركة بالمحافل الدولية؛ للوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية فيما يخص صناعة الدواء، وانطلاقا من حرصها على تعزيز سبل التعاون فى مجال الدواء، وزيادة فرص الاستثمار بمصر، ودعم التصدير، ومواكبة التطورات العالمية فى صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والوقوف على أحدث مستجدات المعايير العالمية فيما يخص صناعه ورقابة الدواء.