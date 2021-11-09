منظمة خريجى الأزهر تطلق برنامجا لتأهيل شباب سفراء الأزهر للقيادة

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، غدا بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فعاليات البرنامج الذى يطلقه مشروع "سفراء الأزهر"التابع للمنظمة، والاتحاد العربى للتطوع وبالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف؛ لتأهيل القيادات الشابة من سفراء الأزهر، وذلك لإعداد قيادات جديدة لفريق سفراء الأزهر من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة الأزهر ورؤساء الاتحادات من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.





يهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعى وإعداد القيادات الشابة، فى إطار المنهج الأزهرى ورؤية مصر 2020 وأهداف التنمية المستدامة 2030م. يشارك ببرنامج إعداد قيادات سفراء الأزهر عدد من أساتذة الإدارة والقيادة بمصر والعالم العربى وبالتعاون مع وزرات "التضامن الاجتماعى، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية"، وعدد من المؤسسات "الاتحاد العربى للتطوع، ومعهد إعداد القادة بحلوان، وكالة الفضاء المصرية، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، مكتبة الإسكندرية، مركز الأزهر العالمى للفلك الشرعى وعلوم الفضاء". يذكر أن مشروع سفراء الأزهر يهدف لتأهيل القيادات الشابة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الأزهريين بأهم المهارات (تكنولوجيا – اتصال – إدارة – إعلام – ثقافة) بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، والقيام بمبادرات وأنشطة تطوعية؛ لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر وتوظيف مهاراتهم القيادية بشكل مثالى فى اتجاه تطوير العملية التعليمية. يشارك فى تنفيذ البرنامج (45) كلية من كليات جامعة الأزهر، لتأهيل 1000 أزهرى من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

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