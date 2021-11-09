وزيرة الهجرة: نحرص على استكمال طريق التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الحرص على استكمال طريق التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، الذى يقوم على الانطلاق من تاريخ الأجداد إلى الأجيال المقبلة، فى مختلف المجالات، انطلاقا من مكانة مصر التاريخية ودورها الرائد.





جاء ذلك فى كلمتها خلال افتتاح معرض "فكرة.. العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة"، اليوم الثلاثاء بمكتبة الإسكندرية بحضور مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقى، وعبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وجون كريسولاكيس الأمين العام لليونانين فى الخارج والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية اليونانية، والبطريرك ثيودوروس الثانى، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين والأكاديميين.

وشددت على أن مصر تملك رصيدا معرفيا أثرى الحضارة الإنسانية فى مختلف المجالات، واحتضنت على أرضها شتى الحضارات ومن بينها الحضارة اليونانية والرومانية، موضحة أن العلاقات الثقافية والعلمية بين شعوب مصر وقبرص واليونان مثال يحتذى به للاستثمار فى المعرفة والحرص على بناء الإنسان.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الفعالية تأتى فى إطار دعم العلاقات الثقافية بين شعوب مصر وقبرص واليونان، ضمن ثمار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، مؤكدة أن شعوب المتوسط تربطها علاقات متينة منذ فجر التاريخ.

من جانبه، أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى قوة العلاقات التى تربط مصر واليونان، مضيفا أن هناك تداخلا وانسجاما قويا بين الجانبين يرجع إلى تاريخ بعيد.

وقال "الفقى" إن لدينا مع اليونان تاريخ عريق من المحبة والود والتعاون، وإن ذلك سيدوم، مؤكدا أهمية المعرض.

وأشار إلى الترابط بين الحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية القديمة، ومكانة مدينة الإسكندرية التى تعد مركزا حضاريا وفكريا، قائلا :"إن الإسكندرية "مدينة المدائن".

ويستعرض معرض " فكرة... العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة فى مكتبة الإسكندرية"، فكرة تطور المعرفة اليونانية فى مجالات علمية عديدة حققت إنجازات تقنية وتكنولوجية متعددة مثل: التكنولوجيات الأساسية، الفلك، الاستكشاف والتواصل، الجسم والعقل، الفنون، الهندسة المعمارية والتشغيل الذاتى.