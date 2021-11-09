بعد تعاقده لموسمين .. تشافي يقود تدريبات برشلونة لأول مرة بعد توليه المهمة رسميا .. فيديو وصور

قاد تشافي هرنانديز، المدير الفنى الجديد لفريق برشلونة الإسبانى، تدريبات الفريق الكتالونى للمرة الأولى اليوم الثلاثاء، عقب توليه المهمة لمدة موسمين ونصف خلفاً للهولندي رونالد كومان، والذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج.تشافي

تشافي أدارصباح اليوم الثلاثاء مرانه الأول مع الفريق الكتالوني في مدينة (جوان جامبر) الرياضية، وذلك عقب تقديمه رسميا أمس الاثنين كمدرب جديد لفريق برشلونة.

وشارك فى تدريبات برشلونة الأولى تحت قيادة تشافي ستة لاعبين فقط من الفريق الأول، هم إينياكي بينيا ولونجليه وأوميتيتي ومينجيزا وريكي بويج ولوك دي يونج.

تشافي

ووقع تشافي هيرنانديز على عقود تدريب برشلونة الإسباني داخل أرضية ملعب "كامب نو"، في حضور خوان لابورتا رئيس النادي، وأمام أعداد غفيرة من عشاق وجماهير الفريق الكتالوني أمس الاثنين. وتعد المرة الأولي فى التاريخ التى يوقع فيها مدرب على عقود تدريب برشلونة من داخل أرضية ملعب "كامب نو". وجه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، الشكر إلي خوان لابورتا رئيس البارسا، في بداية حديثه خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في كامب نو، على هامش تقديمه مدرباً للبلوجرانا.

وقال تشافي فى المؤتمر الصحفي، "هذه لحظة عاطفية، وأنا متحمس جدًا، سنبدأ غدًا أول يوم فى تدريب برشلونة، أنا شاكر للرئيس منحي الثقة، لقد عدت إلى منزلي".

وأضاف، "أشكر الرئيس، ماتيو أليماني، رافا يوستي على جعل هذا الأمر حقيقة".

تابع مدرب البارسا، "نحن أفضل ناد في العالم، سنعمل من أجل هذا النادي، متحمس رفقة طاقمي وبرفقة الجماهير، كانت لحظة عاطفية برؤية الجماهير، وعلينا أن نمنحهم مقابل ذلك".