/660525/لاعب-منتخب-الجزائر-يتغنى-بمحمد-صلاح-انه-فخر-للعرب

كشف الدولي الجزائري إسلا سليماني لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي والهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، عن موقفه من ترشح الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، لحصد جائزة أفضل لاعبي في العالم لعام 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، من قبل مجلة فرانس فوتبول.

تصريحات إسلام سليماني

وقال سليماني في تصريحات لقنوات أبو ظبي الرياضية: "لم لا ندعم محمد صلاح؟ هو عربي مثلنا يمثل كل العرب، كما نفعل نحن".

وأضاف: "تواجد رياض محرز ومحمد صلاح في قائمة المرشحين لقائمة أفضل لاعب في العالم، فخر لكل العرب والمسلمين".

واختتم: "محمد صلاح لاعب عربي يمثلنا ويمثل العرب في كل مكان، إنه لشرف وفخر لنا نحن العرب أن يكون لدينا لاعب عربي مرشح للكرة الذهبية".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم: عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

طاقم تحكيم مباراة مصر وأنجولا

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كشف سابقًا عن طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر ويتكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعد أول و دياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا ، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.