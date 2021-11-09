/660527/الزمالك-ينفي-توقيع-عقوبات-على-اللاعبين-بعد-خسارة-القمة-أمام-الأهلي

نفى مصدر مسئول من الزمالك عن توقيع أي عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة الثقيلة في القمة 123 أمام النادي الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وينتظر مسئولو الزمالك عودة كارتيرون من السفر للإجتماع معه لمعرفة الأسباب التي أدت لخسارة الفريق، أمام الأهلي بنتيجة 5/3، بجانب فتح معه مواضيع أخرى حول مستقبلة مع الفريق.

وأستقرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تعيين مدرب عام مصري للإنضمام للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة كارتيرون.

وكشف مصدر من نادي الزمالك أن الفريق أستقر على أنضمام مدرب عام مصري مع كارتيرون بالاتفاق معه، وهناك أسمين يفاضل بينهم الزمالك في الوقت الحالي وهم أميرعزمي و عبد الحميد بسيوني، وسيعرض الأمر على المدرب الفرنسي عقب عودته من الأجازة التي حصل عليها، لكي يختار أسم ينضم للجهاز الفني.

باتريس كارتيرون

ويأتي كارتيرون على رأس قائمة المرشحين لتدريب السد القطري خلفاً لتشافي الذي رحل لتدريب برشلونة وأكدت بعض المصادر أن المدرب الفرنسي سافر إلى الإمارات من أجل الاجتماع مع مسئولو السد لمناقشة العرض المقدم منهم، وحتى الأن لم يحسم كارتيرون مصيره من الأستمرار مع الزمالك أو رحيله للسد.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

خسائر الزمالك أمام الأهلي

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتأتي الخسائر لنادي الزمالك على جميع الأصعدة، ففي الجانب الفني فقد الزمالك سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يخسر الفريق منذ أبريل الماضي لمدة 25 لقاء وكانت أيضاً أمام الأهلي في الدوري الموسم الماضي بالدور الأول.