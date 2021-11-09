بعد 8 سنوات غياب..ليلى غفران تعود للغناء بـ «أنا عايزة أحب»

/660528/بعد-8-سنوات-غيابليلى-غفران-تعود-للغناء-بـ-أنا-عايزة-أحب

انتهت المطربة المصرية ليلى غفران من تسجيل أحدث أغنياتها الجديدة «أنا عايزة أحب» بالتعاون مع المطربة العراقية "دموع" بعد فترة انقطاع عن الظهور، دامت لـ 8 سنوات، حيث كان اخر اعمالها ألبوم "الجرح من نصيبى".

دوت الخليج يرصد عودة ليلى غفران للغناء

وتعد أغنية «أنا عايزة أحب» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد الزعيم، توزيع أمين نبيل، وماستر ياسر أنور، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفديو كليب خلال الفترة المقبلة، لافتة أنها لم تحدد موعد طرحها على المنصات الرقمية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أحدث ظهور ليلى غفران على شاشات التليفزيون

يشار إلى أن ليلى غفران قالت في لقاء تليفزيونى سابق، أن والدها رفض دخولها المجال الغنائى وهى صغيرة، الأمر الذى دفعها للذهاب إلى فرنسا وبدأت الغناء هناك، مشيرة إلى أن أغانى أم كلثوم كانت تملأ أرجاء باريس فى وقتها، وتابعت: "أم كلثوم كانت مثلى الأعلى.. وغنيت الأطلال وأنا عمرى 8 سنوات.. والدى كان رافض أنى أغنى عشان كده بدأت مشوارى الغنائى من باريس.. وقت ما ابتديت أغنى فى باريس كانت أغانى أم كلثوم مالية شارع الشانزليزيه".

وأضافت الفنانة ليلى غفران، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنها عاشت فى فرنسا فترة من الزمن الأمر الذى جعلها تكتسب خبرات عديدة من الأجانب، وتابع: "عشت مع أجانب وتعلمت منهم أن الغلط لا يغتفر".

وقالت الفنانة ليلى غفران، إن اسمها "جميلة"، والسبب وراء تغيير اسمها هو أن صديقتها المقربة منها كانت تحمل هذا الاسم وعقب وفاتها أرادت أن تخلد ذكراها فحملت اسمها، وتابعت: "أطلقت على نفسى ليلى غفران لأن ده كان اسم أعز صاحبة ليا وتوفيت.

زيجات ليلى غفران

الجدير بالذكر، أنه تزوجت الفنانة ليلى غفران، 5 مرات، وترى أن الزواج والانفصال ليس عيبا أو حراما، فكان أول أزواجها المنتج إبراهيم العقاد، حيث أنتج لها العديد من الأغنيات، ليجري بعدها تأسيس شركة فنية بالشراكة بينهما، وكانت أثمرت هذه الزيجة عن انجاب ابنتهما «هبة»، التي قتلت في ظروف غامضة في مدينة 6 أكتوبر في نوفمبر عام 2008، حيث جرى العثور على جثتها مصابة بـ7 طعنات.