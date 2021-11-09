/660529/النائب-أحمد-الشيشيني-العمل-على-رفع-كفاءة-الطريق-بكوم-حمادة-وادراج-القرية-بحياة-كريمة-بالمرحلة-الثانية-فيديو

قال النائب احمد الشيشيني عضو لجنة الادارة المحلية، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أنه تقدم بطلبين احاطة بشان ضرورة تطوير طريق الجسر الرابط بين زاوبة البحر وحتى قرية كوم حمادة نظرا لعدم تطوير منذ 30 عام، والثاني بشأن انتشار نبات البوص على جانبي الطريق الممتد من قرية الصواف حتى قرية البريجات بمركز كوم حمادة.

دوت الخليج

ونوه النائب أحمد الشيشيني انه تم الرد علينا بأن هذه الطرق سيتم رصفها من خلال مبادرة حياة كريمة، موضحا ان القرية غير مدرجة في المرحلة الاولى ولكن سيتم ادراجها بالمرحلة الثانية.

النائب أحمد الشيشيني: العمل على رفع كفاءة الطريق بكوم حمادة

وأوضح انه سيتم العمل على رفع كفاءة الطرق من خلال نزول المعدات على أرض الواقع بداية من الغد، حتى يكونوا ممهدين للسير للمواطنين.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل، قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات ، وطالب نواب محافظة أسيوط استغلال الأرض على أكمل وجه، النهوض بالخدمات على مستوى جميع المحافظة.