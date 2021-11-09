«بكرا التاريخ يعرفني ويشاور عليا»..رسالة تحفيزية من تامر حسني لذوي الإحتياجات الخاصة

/660530/بكرا-التاريخ-يعرفني-ويشاور-عليارسالة-تحفيزية-من-تامر-حسني-لذوي-الإحتياجات-الخاصة

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بأغنيته الجديدة «قد التحدي» الذي قدمها في سبيل دعم ذوي الإحتياجات الخاصة بالمشاركة مع مبادة “يوم التحدي” التي تطلقها جمعية رسالة.

دوت الخليج يرصد كواليس أغنيته الجديدة «قد التحدي»

ونشر تامر حسني مجموعة صور من كواليس أغنية قد التحدي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “بكرا التاريخ يعرفني و يشاور عليا..كل ولاد مصر و وطنا الغالي قد التحدي و كنت فخور جداً و انا في وسط ابطال مصر من ذوي الهمم و تشرفت بالغناء معاهم و ليهم تضامناً مع اليوم العالمي لتحدي الإعاقه”.

وتابع: “حقيقي ابطال تستخق الدعم مننا كلنا ، بشكر من كل قلبي جمعية رساله على مجهودهم الضخم و بشكر صناع الأغنيه و اي حد تعب معانا و الأغنيه دي بتخاطب كل الناس اللي من ذوي الهمم و اي شخص عايز ينجح مشكلته في ايرادته .. قوم حالاً قرر انك تنجح”.

رسالة تامر حسني التحفيزية

وتابع حسني: “يلا ننجح معندناش حل غير ان كل واحد فينا ينجح في مجاله و يطور من نفسه يلاااااااا حالاً ممكن منكم مستني لحظة الأنطلاق .. انا بقولك انا اشاره ليك و بقولك قوم حالاً خد القرار تنجح او تغير حاجه فيك او تتطور او تغير كل حاجه فيك ابدأ يلا حالاً لكل اللي مستني او مستنيه اشاره”.

واختتم: “الإشاره جت اهي يلاااااااااااا”.

تامر حسني في حفل زفاف بلوس أنجلوس

وكان فاجأ نجم الإنسانية، الفنان تامر حسني عروسين مصريين بمدينة لوس أنجلوس بإحياء حفل زفافهم رغم اعتذاره لتغمر السعادة هؤلاء العروسين وأهلهم حد البكاء لرؤيته.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بهذا الزفاف من خلال نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، انستجرام وعلق عليها قائلا: “نادين و ديڤيد فرح غنيت فيه النهارده في امريكا لوس انجلوس حقيقي كان من اجمل الأفراح عشان الجميل ان والدة العريس كانت متفقه معايا و عامله مفاجأه ليهم منغير ما يعرفوا و فهمتهم اني مش هاجي و مش فاضي و هما اصلاً كانوا حاطين اغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الاولى”.

وتابعت: “و مكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم و زي ما انتوا شايفين فرحتهم جميله قد ايه و فعلاً غاليه عندي اوي. عايز اقولهم حبكم ليا اثر فيا اوي طول الفرح و انا كمان حبيتكم جداً انتوا و كل ضيوفكم اللي بيحبوكوا بجد شكراً للي نظموا الخطه الجميله دي اولهم والدة العريس الجميله و احمد عصام و تامر يحيى و محمد شمس و ربيع رضا و هاني هانز و ميرنا و تنظيم”.