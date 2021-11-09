/660531/أزمة-بشأن-الخدمات-الصحية-فى-المحلة-الكبرى--والنائب-أحمد-بلال-يتقدم-بطلب-إحاطة

قال النائب احمد بلال، عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة بشان توقف العمليات الجراحية بالمحلة الكبرى، موضحا ان المواطنين عانوا بشكل كبير العام الماضي ولم يعد في تحملهم استيعاب هذا الامر.

دوت الخليج

أزمة بشأن الخدمات الصحية فى المحلة الكبرى

ونوه بلال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج أن المواطن المحلاوي يعاني من أجل اجراء عمليات جراحية، موضحا انها هذه المدينة ليست صغيرة على الاطلاق حتى يتم معاملتها هذه المعاملة واهمالها، منوها أن الأهالي يُعذبون بسبب الامتناع عن اقامة عمليات جراحية، إضافة إلى عدم وجود مستشفى طواريء تستقبل الحالات الطارئة.

ونوه عضو مجلس النواب أن طلب الاحاطة جاء بسبب قلة المستشفيات سواء جامعة او طواريء، منوها إلى ضرورة وجدود حل لهذه الاشكالية.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل، قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات ، وطالب نواب محافظة أسيوط استغلال الأرض على أكمل وجه، النهوض بالخدمات على مستوى جميع المحافظة.