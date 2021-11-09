بسبب احتوائه على مشاهد مثلية..الرقابة تمنع عرض فيلم «Eternals» بمصر

/660532/بسبب-احتوائه-على-مشاهد-مثليةالرقابة-تمنع-عرض-فيلم-Eternals-بمصر

قررت الرقابة المصرية من عرض فيلم «Eternals» الذي تخوض بطولته النجمة العالمية أنجيلنا جولي والفنانة سلمى حايك، منع عرضه بشكل مبدئي بعد أن أثار محتواه الغير أخلاقي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد منع عرض فيلم «Eternals» بدور العرض المصرية

ومنع أيضا عرض الفيلم في كلا من السعودية والكويت وقطر لإحتوائه على مشاهد مثلية وجنسية بين بطلي العمل جيما تشان وريتشارد مادن، فضلا عن وجود مشهد مخاطبة بين الأبطال الخارقين والله وهو الأمر الذي اعتبرته الدول لا يتناسب مع العادات والتقاليد العربية.

فيلم الأبديون لأنجلينا جولي يثير الجدل

كان أثار فيلم أنجلينا جولي الجديد والذي يحمل اسم «Eternals» جدلا كبيرا بسبب احتواءه على مشاهد حميمية صريحة بين بعض أبطال الفيلم إلى جانب مشاهد لظهور إله.

فيلم Eternals الذي احتفلت أنجلينا جولي بالعرض الأول له مؤخرا بحضور ابنتيها زهرة وشيلوه براد بيت فجر ضجة كبيرة

عمرو أديب يهاجم صناع فيلم الأبديون

هذا وهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب صناع فيلم «الأبديون» للفنانة أنجلينا جولي، بسبب احتواءه على مشاهد تعكس المثلية الجنسية، رغم أن الشركة المنتجة للعمل هي شركة ديزني.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على فضائية قناة «Mbc مصر»: "بيضغطوا علينا أننا نتقبل المثلية الجنسية، الموضوع كان نادر دلوقتي متلاقيش مسلسل أو فيلم إلا وفيه اتنين زي بعض على علاقة بعض".

وتابع: "وبيطلعوا الاتنين دول حد لذوذ وكيوت ونموذج، النهاردة شركة ديزني اللي كانت رمز للطهارة والبراءة عاملة فيلم للأستاذة انجلينا جولي فيه اتنين مثلين.. حتى الواحد مبقاش ينفع يقول عليهم شاذين، ولما الدول العربية اعترضت طلعونا غلطانين".

وأضاف: "أنا برجع لما بشوف مشاهد زي دي، سيبونا في حالنا.. انتوا ربنا معاكوا واحنا ربنا معانا، أنا حاسس أن بيتم زحزحت معتقداتنا رويدًا رويدًا، احنا رضينا بالهم والست أنجلينا جولي مش راضية بينا.. الله يكون في عون كل بيت عربي من الهجمة اللي بيرموها عليهم، أنا اللي بيجنني أن ناس من وسطنا طالعة متقبلة الأمر".