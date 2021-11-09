"طلع مقتنياتك".. أسعار العملات القديمة المصرية 2021 «تصل للملايين»

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أسعار العملات القديمة المصرية 2021.. أحدثت العملات القديمة المصرية نوع الجدل الأونة الأخيرة، حيث شغلت بال العديد من المواطنين نظرا لارتفاع أسعارها بشكل كبير، حيث يصل سعر البعض منها إلى 50 ألف واحيانا 100 الف جنيه مصري، مما دفع عدد كببير من الاشخاص للبحص عنها والبحث عن أماكن بيعها وأسعارها والأشخاص المهتمين باقتنائها.

دوت الخليج

ويرجع سبب البحث عنها ومعرفة أسعار العملات المصرية القديمة إلى الرغبة في تحقيق الغنى والثراء السريع، لذلك تصدرت عمليات البحث عن أسعار العملات القديمة المصرية محرك البحث العالمي جوجل، ومواع التواصل الاجتماعي أيضا من خلال عدد من الصفحات والجروبات المهتمة بالأمر والتي تكون وسيلة ربط بين البائع والمشتري لهذه العملات.

أسباب البحث عن أسعار العملات القديمة المصرية

وبجانب سبب تحقيق الثراء السريع، للبحث عن العملات المصرية القديمة، يوجد أيضا سبب أخر غير المادي، وهو هوس امتلاك هذا النوع من العملات كنوع من الفخر لامتلاكه شيء يحمل في طياته الماضي.

أسعار العملات المصرية القديمة.. ملايين الجنيهات

اللافت للانتباه الكثيرين والمتابعين في هذا الأمر هو الأسعار المتداولة لهذه العملات المصرية القديمة، حيث تجد عملة قديمة لا تستطيع أن تشتري بها شيء لنفسك على الأقل، سعرها يتراوح ما بين 20 لـ 30 ألف جنيه، الامكر الذي أثار مخيلة العديد من الاشخاص وجعلهم يبحثون في محافظهم وصناديقهم القديمة عن هذه العملات المصرية القديمة.

وفي واقعه أيضا خاصة بالعملات المصرية القديمة، قام احد تجار العملات القديمة بعرض إعلان عن امكانية شراءه لأحد العملات القديمة، بأسعار خيالية تخطت المليون جنيه مصري.

وأسعار بيع العملات المصرية القديمة 2021 وأماكن تواجدها

وفي اطار اهتمام موقع دوت الخليج بما يهم الرأي العام وتلبية مطالبهم، نرصد في السطور التالية أماكن وأسعار بيع العملات المصرية القديمة 2021.

أكثر العملات القديمة انتشارا وطلبا

الشلن الورقية

وهي العملات التي أصدرت أواخر عصر الملك فاروق، ويقدر السعر المطلوب فيها حيب حالتها وتتخطى اللاف الجنيهات.

الشلن 5 قروش

ويكون مكتوب عليه جمهورية مصر العربية وهي عملة صدرت في عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات، ولكنه ليس له قيمة.

البريزة الورقية 10 قروش

ويكون مكتوب عليها الدولة المصرية ويصل سعرها إلى 60 ألف جنيه

القرش الموضوع عليه صقر

يكون موضوع عليه صقر صادر عام 1973 ويصل سعره إلى 30 ألف جنيه.

القرش الألومنيوم

من العملات المتزايد عليها الطلب وسعرهاغ مرتفع على حسب درجة تصنيعها وتنفيذها والاخطاء الواردة بها.

الجنيه أبوجملين

يكون مرسوما عليه الجملان ويتراوح سعره بين 200 ألف ومليون جنيه.

أماكن بيع العملات القديمة في مصر

يوجد عديد من الاماكن لبيع العملات القديمة المصرية في عدد من المحافظات ومن أشهر هذه الامحافظات الأسكندرية والقاهرة.

ويوجد أيضا مزادات إلكترونية يتم من خلالها بيع العملات الورقية القديمة حيث يتم الإعلان عنها من خلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الصفحات المتخصصة في هذا الشان.