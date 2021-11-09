خلال أيام.. نتيجة الشهادة السودانية 2021 بالتفصيل

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نتيجة الشهادة السودانية 2021.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الثانوية، عن معرفة موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021، وينتظر العديد من طلاب السودان نتيجة الشهادة من أجل تحديد مصيرهم الدراسي، سواء بالتجهيز للعام الجديد أو اعادة ترتيب أمورهم إذا كان هناك رسوب.

دوت الخليج

نتيجة الشهادة السودانية 2021

وفي اطار اهتمام موقع دوت الخليج بتقديم كافة الخدمات اليومية لمتابعيه.. يتم رصد موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021، في السطور التالية حسب ما قامت بإعلانه وزارة التربية والتعليم السودانية.

نتيجة الشهادة السودانية 2021

صرحت وزارة التربية والتعليم السودانية بشأن مخوعد اعلان نتيجة الثانوية السودانية، معلنة لأنها ستخرج إلى النور خلال الأسبوع المقبل، حيث من المفترض انه عدد يقترب من 200 ألف طالب قاموا بتأدية الامتحانات الشهادة السودانية بهذا العام.

الاعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

وفي رساله مطمئنه له حول الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية 2021، قال سامي الباقر المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم ، أن الاعلان عن نتيجة الثانوية السودانية، ستكون بعد الانتهاء من أعمال الكنترول، والتي بالفعل انتهت خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر إشادة وزارة التربية والتعلبيم السودانية، بنسب النجاح خلال هذا العام، واصفة إياها بالنتائج العالية وذلك مقارنة بالأعوام السابقة والتي اتصفت بالضعف.

وعن موعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة للامتحانات، قالت الوزارة أنه تم الانتهاء منها بشكل رسمي يوم 14 أكتوبر الماضي، ويتم التحضير للاعلان عن النتيجة.