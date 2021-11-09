فيديوجراف.. كلمة السيسى لرؤساء أجهزة المنتدى العربى الاستخبارى

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف أبرز ما جاء فى كلمة السيسى لرؤساء أجهزة المنتدى العربى الاستخبارى: جاء ذلك خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة "المنتدى العربى الاستخبارى"، وذلك فى إطار أعمال الاجتماع الاستثنائى للمنتدى، والذى يعقد حاليا بالقاهرة. وأكد الرئيس أن المنتدى يعـزز التعاون العربى المشترك فى المجالات الأمنية والمعلوماتية، مشددا على ضرورة احترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها. كما أشار الرئيس لأهمية المسؤولية المشتركة فى مجابهة التحديات، داعيا إلى التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية فى شؤون المنطقة.

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