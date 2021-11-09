شكرى يرحب بمخرجات الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ‏ورحب "شكرى"، خلال كلمته، بمخرجات الحوار الاستراتيجى، وركز على الإمكانيات الهائلة لتطوير العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات مع ضرورة العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات العمل.

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