وزير الخارجية يرحب بمخرجات الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة

رحب وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، بمخرجات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى الإمكانيات الهائلة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. أعرب وزير الخارجية في كلمة له بختام الجلسة الختامية للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، عن ضرورة العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات العمل بين الوفدين المصرى والأمريكى، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

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