ضبط مركز حجامة غير قانوني ببني سويف «صور»

نجح فريق العلاج الحر بناء على توجيهات معالي محافظ ببني سويف وتكليفات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف للدكتور أحمد بغدادي وكيل المديريه بعد تلقى عدة شكاوى من المواطنين بوجود شخص يقوم بعمل حجامة وهو غير مختص بضبط وتشميع العيادة بعد ظهر اليوم ٢٠٢١/١١/٩ عقب التوجه إلى المنشأة الكائنة.

وتبين أنه يديرها شخص حاصل على دبلوم صناعة، وأن المنشأة غير مرخصة كمنشأة طبية وأنه ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب او العلاج الطبيعى مما يعد انتحالا لصفة طبيب ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضبط مركز حجامة غير قانوني ببني سويف

كما تبين وجود سرير للكشف وعمل جراحات الحجامة ومشارط ونفايات خطرة وعدم وجود سجل بيئي ورخص تداول النفايات وعقد محرقة.

وتم ضبط جهاز مساج وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعى يقوم المذكور باستخدامها على المرضى وهو غير مؤهل لذلك، و كمية كبيرة من كاسات الحجامة ومشد للرقبه وتم تحريزهم من إدارة العلاج الحر.

كما تبين مخالفة صاحب المنشأة لقانون حماية المستهلك لعدم الإلتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة علاوة على مخالفته لعدم إصداره فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة.

وضم الفريق د.أحمد عبد العظيم، ومصطفى محمود، ومريم علاء الدين، ورباب احمد، من إدارة العلاج الحر، كما ضم كل من أحمد مصطفى ، أمحمود محمد ، أمحمد أحمد من جهاز حماية المستهلك فرع بنى سويف.