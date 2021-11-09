/660541/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-هذه-التصرفات-تجبر-ابنك-على-الكذب

حذر الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، من خطورة بعض التصرفات التي تؤدي إلى تنشئة الأطفال على الكذب، موضحاً أن من الخطورة أن يكون خشية الأبناء من العقاب سبيلاً لانتشار تلك الآفة.

دوت الخليج وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإنسان ينبغي ألا يكذب أو يضطر غيره للكذب، مضيفاً:" لو ابنك حاول يحلف قوله مش عاوز أعرف، لو حلفت هزعل منك، واعتبر ده عبادة لأنه بالفعل عبادة".

بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: هذه التصرفات تجبر ابنك على الكذب

ونوه إلى أن الله جعلنا أمة تنهي عن الكذب وتحفظ الأيمان، وليس من العيب أن نجعل أبناءنا يخطئون ويعترفون بالخطأ وتكون خشيتهم من الخالق وليس المخلوق، وألا يكون خوفهم من عقوبة الدنيا أهون لديهم من عقوبة نار جهنم في الآخرة".