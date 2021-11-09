/660535/مصرح-شخص-وإصابة-أخر-بسبب-انهيار-حفرة-عليهم-بالصف-في-الجيزة

قام عدد من اهالي قرية المنشى بالصف بالجيزة، باستخراج جثة عامل انهارت عليه حفرة خلال المشاركة في حفر بيارة صرف بالقرية، الأمر الذي أسفر عن مصرعه، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

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حيث تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انهيار حفرة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإحدى قرى مركز الصف.

إصابة أخر بسبب انهيار حفرة عليهم بالصف في الجيزة

وقال شهود عيان أنه خلال مشاركة عدد من العمال في حفر بيارة صرف بالقرية، انهارت على اثنين منهم،ومات أحدهما وإصيب الآخر.

وتم استخراج المصاب ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وقامت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين مدحت خاطر،باصدار حكمها اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات ضد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب السابق بالضافة إلى غرامة 674 ألف جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ الرشوة.

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جدير بالذكر أن المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق ومعه خمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة بتهمة قبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمالا من مقتضيات وظيفته.

السجن المشدد 10 سنوات لرئيس مصلحة الضرائب السابق

وتم توجيه له تهمة استعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا واتهام الخمسة الاخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.