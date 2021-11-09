خاص.. طارق مصطفى يقترب من تدريب طلائع الجيش خلفاً لبسيوني

/660536/خاص-طارق-مصطفى-يقترب-من-تدريب-طلائع-الجيش-خلفا-لبسيوني

أستقر مسئولو طلائع الجيش على تعيين طارق مصطفى مديراً فنياً للفريق خلفاً لعبد الحميد بسيوني، الذي خاض مع الفريق 3 مباريات بالدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر عن أنه تبقى الرتوش الأخيرة في الأتفاق بين طارق مصطفى ومسئولو الجيش لتولي تدريب الفريق للإعلان بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

وكان خسر عبد الحميد بسيوني أول مبارتين أمام البنك الأهلي بنتيجة 3/0، ثم أمام الزمالك 2/0، وتعادل اللقاء الثالث مع المقاولون العرب بنتيجة 1/1، ليحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة من 3 لقائات.

مباراة طلائع الحيش والمقاولون العرب

وشهدت المباراة عدة أحداث وإثارة بين الفريقين، حيث تقدم للمقاولون محمد سمير في الدقيقة 35 ثم تعادل على الفيل في الدقيائق الأخيرة من عمر اللقاء من ركلة جزاء في تحديداً في الدقيقة 1+90، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1/1 في نتيجة مرضية نوعاً ما للفريقين.

بطاقة حمراء

وحصل حسن الشامي لاعب المقاولون على كارت أحمر في الدقيقة 70، مما تسبب أن يعاني فريقه ويلعب منقوص لمدة 20 دقيقة من المباراة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون للنقطة رقم 4 في المركز التاسع، بينما حصل طلائع الجيش على النقطة الأولى له هذا الموسم وبحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل المقاولون العرب بالمباراة:

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، محمد سمير، فاروقا نور الدين، باسم علي، حسن الشامي، أحمد مجدي، عبد الله ياسين، عبد الرحمن جبنة، محمد حمدي زكي، لويس إدوارد، عمر بسام.

وتشكيل طلائع الجيش :

علي الفيل، خالد سرحان، عمرو السيسي، أحمد عبد الرجمن، محمد جابر، محمد رياض، حسن مجدي، علي محمد، محمد بسام، أحمد سمير، محمد ناصف، مهند مصطفى

تى الأن لم يحسم كارتيرون مصيره من الأستمرار مع الزمالك أو رحيله للسد.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.