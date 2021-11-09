رغم التحذيرات من مشاهدته..مؤلف «لعبة الحبار» يعلن تحضير جزء ثاني

/660537/رغم-التحذيرات-من-مشاهدتهمؤلف-لعبة-الحبار-يعلن-تحضير-جزء-ثاني

كشف مؤلف مسلسل «لعبة الحبار» أو Squid Game عن تقديم جزء ثاني من العمل بعد النجاح الساحق الذي حققه الموسم الأول ورغما عن التحذيرات التي شنها أولياء الأمور من خطورة مشاهدة على الأطفال.

دوت الخليج يرصد تفاصل تحضير جزء ثاني من لعبة الحبار

مسلسل لعبة الحبار

وكانت بدأت منصة نتفلكس الإلكترونية في عرض مسلسل «لعبة الحبار» منذ يوم 17 سبتمر الجاري، وتمكن المسلسل من الحلقة الأولى في خطف قلوب المشاهدين حول العالم، وتمكنت لعبة Squid Game، من التصدر لأول مرة في المرتبة الرابعة في قائمة أفضل 10 مسلسلات على مستوى العالم على منصة Netflix الإلكترونية، في 18 سبتمبر.

قصة مسلسل لعبة الحبار

تدول قصة مسلسل «لعبة الحبار» حول تلقي مجموعة من الناس دعوة غريبة؛ للمشاركة في مسابقة ألعاب الأطفال، في محاولة البقاء على قيد الحياة المميتة، بداية من 455 مشاركًا ممن هم في أمس الحاجة إلى المال، ليصل الأمر على الرهان بأرواحهم في سلسلة مثيرة من ألعاب الأطفال، وتدار هذه اللعبة بشكل غامض، من قبل مقنعين يضمنون تنفيذ القواعد، ومع أول جولة في اللعبة يكتشف اللاعبون أن مصير الخاسرين هو الموت دون تفاهم، والفائز يحصل على جائزة قدرها 45.6 مليار وون وهي العملة الكورية.

والمسلسل من بطولة Lee Jung Jae والذي يشاركه Park Jung Ho Yeon وHae Soo وWi Ha Jun وغيرهم.

رسائل تحذيرية من الجمهور حول مشاهدة لعبة الحبار

وشهد المسلسل الكوري «لعبة الحبار» أو Squid Game نجاحا ساحقا ومشاهدات عريمة من قبل المصريين، جعلته يتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل داخل مصر، ولكنه منذ أن بدأ في الانتشار بشكل أوسع بدأت التحذيرات من مشاهدة تزداد.

كان من بين المحذرين الفنانة أيتن عامر التي كتبت على حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة تويتر، في بيان شديد اللهجة لها، قائلة: “المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطر على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالى في السيطرة على الموضوع لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللى في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها.. المسلسل الظاهر أنه عنيف فعلا لأن الدنيا مقلوبة بسببه”.