برئاسة وليد دعبس.. مصر الحديثة يفتتح مقراً جديداً بالمنيا

/660540/برئاسة-وليد-دعبس مصر-الحديثة-يفتتح-مقرا-جديدا-بالمنيا

افتتح النائب وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، مقر الحزب الجديد بمحافظة المنيا، في وذلك بحضور عدد من قيادات الحزب وقيادات محافظة المنيا و على رأسهم، اللواء أحمد فهمى أمين عام الحزب، والعميد شريف سمير نائب أمين عام الحزب واللواء ابراهيم اسماعيل أمين محافظة المنيا واللواء أحمد عبد الحفيظ رستم أمين مساعد جنوب محافظة المنيا .

دوت الخليج وقال وليد دعبس في بيان له انه يسعى إلى التوسع في محافظات مصر المختلفة بمقرات جديدة، وذلك في إطار حرصه على التواصل مع المواطنين وتقديم خدمات مجتمعية وتفعيل المشاركة إضافة إلى دمج الشباب فى الحياة السياسية وإتاحة الفرصة للقيادات الشبابية والنسائية بالحزب لممارسة دور أكبر إيماناً بدورهم وتأثيرهم لخدمة المجتمع المصري . وأضاف وليد دعبس إن الحزب وهو يسعى إلى توسيع قاعدته الجماهيرية ينتقى بعناية العضوية لأننا نستهدف الراغبين فى المشاركة والقادرين على العطاء ويمتلكون قدرات سياسية مميزة ليكونو إضافة حقيقية للحزب والعمل السياسى.

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