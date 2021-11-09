/660534/صداع-يضرب-كارلوس-كيروش-في-الجناج-الأيسر-بالمنتخب-الوطني

يعاني البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، من صداع في الجناح الأيسر في تشكيل الفراعنة، بعد غياب الدولي عمر مرموش بسبب الإصابة.

ويرصدتحيا مصر التفاصيل:

ويأتي غياب مرموش عن مواجهتي مصر مع انجولا والجابون في لقائي الجولة الخامسة والسادسة، من منافسات تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويعاني الفرعون الصغير عمر مرموش من ألتواء في الكاحل، والتي يغيب عن الملاعب بسببها من الأسبوع الماضي، كما أنه لن يأتي من ناديه حتى يتلقى كافة البرنامج العلاجي الخاص به.

وبعد تأكد غياب مرموش بسبب الإصابة، وغياب رمضان صبحي، ومحمود حسن تريزيجه، تأتي الحيرة على كيروش في بديل للثلاثي في الجانب الأيسر.

ومن الجدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر لمواجهة انجولا، يأتي كلا من "محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي– محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

صداع كيروش في الجناح الأيسر

وهنا تكن بداية صداع كيروش مع المنتخب أمام أنجولا، في بديل مرموش، في الجانب الأيسر في الهجوم، بالرغم من عدم ضم رمضان صبحي.

تأتي الحيرة على كيروش في بديل مرموش والأكثر ترشح للاعب في مركز مرموش هو محمد شريف أو عبد الله السعيد كجناح أيسر ومشاركة مصطفى محمد في مركز رأس الحربية.

ويتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

تاريخ مواجهات مصر وانجولا

ويلتقي منتخب مصر في مباراته المقبلة مع نظيرة المنتخب الأنجولي، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم.

التقوا هذا العام بتصفيات المونديال وانتهت المباراة بنتيجة 0-1 لصالح منتخب مصر، عام 2008 بالربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا وانتهت المباراة بفوز بمنتخب مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 2006 بمباراة ودية وانتهت بالتعادل الإيجابي للمنتخبين بنتيجة 3-3.

عام 1996 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وانتهت بفوز مصر بنتيجة 1-2، التقوا عام 1993 وانتهت بالتعادل السلبي للمنتخبين. التقوا عام 1992 بالتصفيات المؤهلة لمونديال 1994 وفاز المنتخب المصري بهدف نظيف.