جدة - نرمين السيد - رفعت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية اعتبارا من، اليوم الثلاثاء، اختبار ID NOW "COVID-19" السريع، الذى كان يطبق داخل المطارات منذ مايو الماضى، كإجراء وقائى إضافى على ركاب الدول التى ظهرت فيها سلالات فيروس كورونا المتحورة، بالتزامن مع الموجة الرابعة للفيروس المستجد.





وفقا لمنشور، تلقته سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، قبل ساعات، يفيد بإلغاء العمل بالاختبار السريع "ID NOW COVID-19 " الإضافى، الذى كان يطبق داخل مطار القاهرة والمطارات المصرية على ركاب الدول القادمة من "الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال ويريلانكا وفيتنام والبرازيل وأمريكا اللاتينية"، والاكتفاء فقط بتطبيقه على حالات الطوارئ، والاكتفاء فقط بتطبيقه على القادمين المشاركين بالتجمعات البشرية الحاشدة أو تقديم الاختبار للمسافرين وفقا للشروط الصحية لدولة السفر. وبحسب نص المنشور الصادر من وزارة الصحة والسكان، فإن القرار يسرى أيضا على منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية، اعتبارا من اليوم، ركاب الدول المذكورة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية التى تتخذها الحكومة المصرية على جميع المنافذ من تطبيق تحليل PCR قبل دخول البلاد بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء العمل باختبار «ID NOW» السريع فى مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.