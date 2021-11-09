انعقاد ثلاث جلسات ضمن فعاليات المؤتمر الدولى بشأن دور أجهزة النيابات العامة

جدة - نرمين السيد - وحسب بيان صادر عن النيابة العامة، كانت قد عقدت أمس الاثنين، الثامن من شهر نوفمبر الجارى، الجلسة الأولى على هامش المؤتمر حول الإطار الدولى والإقليمى لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وآليات التعاون القضائى الدولى ودور الشبكات الإقليمية المعنية، وذلك فى أعقاب انتهاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وقد رأس الجلسة المستشار الدكتور على بن فضل البوعينين النائب العام لمملكة البحرين، بحضور كل من المستشار محمد محمود خلف مدير إدارتى التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية، ولاديسلاف هامران رئيس وكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال العدالة الجنائية، والمستشارة أنوشا راواش بالنيابة العامة فى دولة موريشيوس، والمستشار الدكتور مهند المجلد بالنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.

وقد نوقش فيها عدد من الموضوعات مما يتعلق باتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها، والاتفاقيات الإقليمية الخاصة بالاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقى، وأفضل الممارسات بشأن تعزيز آليات التعاون القضائى بخصوص طلبات تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وصور التعاون القضائى الأخرى، وكذا دور الشبكات الإقليمية فى تبادل المعلومات وتعزيز آليات التعاون القضائى الدولى من أجل تيسير مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

وقد قدم المستشار محمد محمود خلف مدير إدارتى التعاون الدولى وحقوق الإنسان بالنيابة العامة المصرية عرضا بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تناول فيه نبذة تاريخية عن الجماعات الإجرامية المنظمة والجرائم العابرة للأوطان، والتفرقة بين الجريمة العابرة للحدود وغيرها من الجرائم المشابهة، كما تناول العرض الحديث عن الإطار القانونى الدولى لمكافحة هذه الجريمة، والتحديات العامة والصعوبات فى التحقيق فى هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى آليات وصور التعاون القضائى الدولى فى مكافحة تلك الجريمة، والنماذج الناجحة للتعاون القضائى الدولى.

كما عقدت اليوم الجلسة الثانية بشأن أفضل الممارسات والتحديات فى التحقيق فى الجرائم عبر الوطنية، وكيفية التعامل مع المجنى عليهم، وحماية الضحايا فى تلك الجرائم، برئاسة المستشارة شاميلا باتوهى النائب العام لدولة جنوب إفريقيا، وبحضور لوران ديبوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، والسيد الدكتور محمد أحمد المنشاوى محمد الأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأحمد الموجى رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، و كريستين هايسميث مساعد المدعى العام للولايات المتحدة الأمريكية.

وتباحث الحضور حول أفضل الممارسات والتحديات فى ضبط جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتحقيق فيهما، وآليات حماية الضحايا والشهود فيهما، والعلاقة بين الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم عبر الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، والإرهاب وتمويله، والجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية.

ثم قدم أحمد الموجى رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية عرضا بعنوان: مواجهة النيابة العامة المصرية لجريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تناول فيه التعريف بالنيابة العامة لدى جمهورية مصر العربية، والتشريعات الوطنية الصادرة فى مواجهة جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور النيابة العامة المصرية فى مكافحتهما، وعرض نموذجا لإجراءات التحقيق التى باشرتها النيابة العامة المصرية فى ذلك.

وأعقب ذلك انعقاد الجلسة الثالثة حول التعاون بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام مع أجهزة إنفاذ القانون فى ضبط الجرائم عبر الوطنية والتحقيق فيها، برئاسة المستشار سلفستر انتونى مواكيتالو النائب العام لدولة تنزانيا، وبحضور المستشار السيد أحمد والى علمى رئيس قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة المغربية، والمستشار ياسر حماد النائب العام المساعد لدولة فلسطين، وعبد المنعم خليفة رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، والمستشار الدكتور محمد سلامة بنى طه مدعى عام بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكريستيان ليانج من مشروع مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشارة أوليندا نوا كوسا من النيابة العامة بدولة موزمبيق.

وقد تناقش الحضور حول أفضل الممارسات والتحديات فى ضبط جرائم الإرهاب وتمويلها فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية، وصور جريمة تمويل الإرهاب، والآليات الوطنية فى مكافحة هذه الجرائم، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون -وبصفة خاصة وحدة التحريات المالية- بهدف مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ودور التحقيقات المالية فى هذا الشأن، فضلا عن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الخاصة، وكذلك مقدمو خدمات الإنترنت الأجنبية من أجل مواجهة استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة لشبكة الإنترنت لارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وكيفية الحصول على أدلة إلكترونية مقبولة أمام المحاكم.

ثم قدم عبد المنعم خليفة رئيس النيابة بمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية، عرضا بشأن دور النيابة العامة المصرية فى مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، تناول فيه دور نيابة أمن الدولة العليا، ومكتب الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والشئون المالية والتجارية، وإدارة التعاون الدولى وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب فى ذلك.