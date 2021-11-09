فيديو - إزالة 6 حالات تعد على النيل فى شمال الجيزة

جدة - نرمين السيد - شن حى شمال الجيزة، بقيادة أشرف بكر رئيس الحى، اليوم الثلاثاء، حملات استهدفت حالات التعدى على نهر النيل بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍ على نهر النيل بنطاق.





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