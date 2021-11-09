والد شاب وجه الرئيس السيسى بعملية زراعة كلى لنجله: "شكرا يا ريس وكأننا بنحلم"

قال هادى محمدى، الشاب الذى وجه الرئيس السيسى عملية زراعة كلى له، إنه يخضع الآن للفحوصات الطبية الآن وهناك اهتمام كبير به، موجهاً الشكر للرئيس السيسى، الذى وجه بإجراء العملية له على نفقة الدولة.

وأضاف "محمدى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أنه يبلغ من العمر 21 عاماً وله شقيق توأم بخلاف شقيقته، ووالده يعمل أمين مخازن، ومنذ مارس الماضى طلب الطبيب أن يتم ذراعة كلى له كون حياته في خطر، ونظراً لعدم قدرة والده على تحمل نفقات العملية ومصاريف العلاج استغاث بالمسؤولين حتى استجاب له الرئيس السيسى، وتابع: "كان مطلوب مبلغ كبير من أجل إجراء العملية ..مش بأيدنا أننا ندفع المبلغ ده".

ووجه المحمدى على، والد الشاب هادى، خلال اتصال مشترك، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أنه فور عرض تقرير له يكشف تفاصيل عجزه في توفير الأموال اللازمة من أجل علاج نجله تفاجئ باستجابة الرئيس له وتوجيهه بعمل رع الكلى على نفقة الدولة، وتابع : "هناك مندوب من رئاسة الجمهورية ووزارة التضامن وصولوا والآن ابنى يتلقى الراعية الطبية اللازمة من أجل إجراء العملية التى تكلف قرابة 700 ألف جنيه.. زى ما تقول أننا في حلم الآن".