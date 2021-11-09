/660543/منتخب-الشباب-يتغلب-على-ليبيا-بثنائية-ببطولة-شمال-أفريقيا

فاز منتخب مصر الشباب على نظيرة المنتخب الليبي بنتيجة 2/1 ضمن في أول مباريات بطولة شمال أفريقيا التي أنطلقت اليوم بتونس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز الأهداف أحمد شريف وأحمد إيشو للفراعنة، وظههر منتخب مصر بشكل جيد خلال أول مباريات البطولة التي تضم 5 منتخبات بنظام الدوري من دور واحد.

وفاز منتخب الجزائر أمام تونس بنتيجة 3/2، ليعطي جرس إنذار لمنافسيه خاصة بأنهم فازو على أصحاب الأرض.

قائمة المنتخب

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر قائمة من 24 لاعباً استعدادا لخوض بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس، وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: أحمد نادر السيد - محمد صلاح مسلم - كريم أحمد نبيل.

خط الدفاع: عبد الرحمن صميده - يوسف بسطاوي - عمر فايد - عبد الرحمن رشدان - محمود بسيوني - محمد صلاح - محمد أحمد - رأفت خليل .

خط الوسط: طارق أمين - أحمد حواش - أحمد رشدي - عبد الرحمن أحمد - أحمد عبد الواحد - عبد الله صيام - أحمد عبد الحميد - يوسف العزب - محمود الخطيب.

خط الهجوم: بلال مظهر - أحمد شريف - عمرو رضا - فارس حاتم.

المنتخب الأولمبي

وفي سياق أخر أنطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبى،يوم الاثنين الماضي ، بقيادة شوقى غريب بالقاهرة استعداداً للمرحلة المقبلة، التى تشهد التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

قرر الجهاز الفنى استغلال فترة الأجندة الدولية لإقامة معسكر تدريبي لاختيار القائمة التى سيعتمد عليها فى بطولة شمال إفريقيا المحدد لها ديسمبر المقبل بليبيا، ضمن خطة اتحاد شمال إفريقيا لتجهيز المنتخبات الأولمبية للدول الأعضاء قبل انطلاق التصفيات الإفريقية.

شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

ويأتي ذلك أول تجمع للمنتخب الأولمبي الجديد تحت قيادة غريب، بعدما أنتهى من مهمته مع عناصر المنتخب الأولمبي السابق بإنتهاء أولمبيات طوكيو منذ شهرين.

وينطلق المعسكر في الفترة الأولة من 8 إلى 13 نوفمبر احالي، أما الثاني سينطلق من 13 إلى 16،و وأتفق المنتخب الأولمبي على خوض مبارتين وديتين مع ليبيا في يناير مطلع العام الجديد عقب إنتهاء بطولة شمال أفريقيا. وعلم موقع دوت الخليج أن راتب شوقي غريب مع منتخب مصر السابق كان 500 ألف جنية شهرياً، بينما في العقد الجديد مع منتخب مصر جاء بمقابل 270 ألف جنية.