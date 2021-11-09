/660544/لخبطة-في-الإسماعيلي-بسبب-المدير-الفني-الجديد

أتفقت إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، مع فييرا المدير الفني السابق للفريق على تولي مسئولية الإدارة الفنية للدراويش في الوقت الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيصل فييرا إلى القاهرة اليوم أو على حد أقصى غداً، من أجل تولي تدريب الإسماعيلي كما أتفقوا مع المدير الفني البرتغالي، ولكن أتفق أيضاً مع المدرب الأرجنتيني خوان براون المدير الفني الحالي للإرجنتين تحت 17 سنة.

ليضع مجلس إدارة الإسماعيلي نفسه في حيرة بسبب أتفاقه مع أثنيت لتدريب الفريق، ولكن الأتجاه حاليا أن واحد يذهب لقطاع الناشئين والأخر سيتولى مهمة تدريب الفريق. وينتظر براون إرسال تذاكر الطياران من أجل القدوم والإتفاق مع إدارة الإسماعيلي حول تدريب الفريق أو قطاع الناشئين. ويستعد الإسماعيلي لمقابلة الزمالك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز ضمن مباريات الجولة الرابعة.

يحيى الكومي

وصرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .

الإسماعيلي والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، وتأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع :محمد دسوقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد عيد

الوسط :محمود دونجا ، محمد مخلوف

أمامهما : محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم : شكرى نجيب – شيلونجو.