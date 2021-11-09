/660546/عبد-الناصر-زيدان-رابطة-الأندية-صاحبة-الفضل-في-انطلاقة-الدوري-بقوة

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان، عن قوة بطولة الدوري المصري الممتاز، لهذا العام، وسبب انطلاقة البطولة بهذا الشكل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في برنامج لمسة ولعبة مع حسام حسن من داخل موقع دوت الخليج: "بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم في أشد قوتها، وهذا يرجع لرابطة الأندية بقيادة النائب أحمد دياب".

وأضاف: "قوة شخصية الرابطة لها الفضل الكبير في ظهور الدوري الممتاز من بدايته بهذه القوة".

وزاد: "نسخة الدوري في هذا العام تختلف بشكل كبير عما سبق، بدخول العديد من المميزات سواء من ناحية البث، او تقنية الفار في البطولة".

واختتم: "وبالنسبة للتحكيم المصري يجب ان يكون هناك وقفه للجنة التحكيم، وعلى الحكام الإستعانه بالإمكانيات المتاحة".

الجولة الثالثة من الدوري

انتهت أحداث ولقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، بختام مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123 التي تجمع بين الفريقين، وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وجاءت رابطة الدوري المصري للمحترفين بالعديد من القرارات الصارمة والجزاءات على أصحات تلك المخالفات من قبل الأندية أو لاعبي الفرق، والتي تأتي على رأسها مباراة الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

1- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

3- توقيع غرامة ماليه على باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قدرها "عشرون ألف جنيه" بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

4- توقيع غرامة ماليه على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب قذف الكرة داخل أرضية ملعب المباراة أصناء تنفيذ الأهلي ركلة الجزاء.

مباراة فيوتشر اف سي والمصري البورسعيدي:

إيقاف الكابتن مجدي تراوري المدرب العام لنادي المصري، مباراة واحده، بسبب الإعتراض على حكم المباراة، وتوقيع غرامه مالية قدرهها "عشرة ألاف جنيه".

مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب:

إيقاف اللاعب حسن علي عبد الرازق الشامي، لاعب المقاولون مبارتين، بسبب تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بسبب اللعب العنيف.

مباراة غزل المحلة وانبي:

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قدرها "عشرون ألف جنيهاً" بسبب تأخر الفريق في النزول لأرضية ملعب المباراة لمدة أربع دقائق.