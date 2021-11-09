المستشار محمود فوزى بـ«صالون التنسيقية» عن المنصات الرقمية:« المجتمعات الناضجة تُعظم الإيجابيات وتُقاوم السلبيات»«فيديو»

/660547/المستشار-محمود-فوزى-بـصالون-التنسيقية-عن-المنصات-الرقمية-المجتمعات-الناضجة-تعظم-الإيجابيات-وتقاوم-السلبياتفيديو

وجه المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إعطاء الفرصة له للمشاركة بمناقشات (صالون التنسيقية)بشأن دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

دوت الخليج

جاء ذلك إبان مشاركته صالون التنسيقية بشأن دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع بمشاركة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) بالإضافة إلى الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ حيث يدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد.

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الثورة التكنولوجية لها العديد من المزايا والعيوب، حيث لا أحد يستطيع أن ينكر أن التكنولوجيا سهلت الحصول على العديد من الخدمات واختصرت الوقت وقللت التكاليف ويسطيع أى مواطن أن ينهى إجراءات خاصة بمصالحه عبر الإنترنت وغيرها من الإيجابيات ذات الصلة بطبيعة حياة جموع المواطنين كما أنها لها العديد من السلبيات وخاصة ارتكاب الجرائم والاستيلاء على الأموال وأيضا غسيل الأموال وتشويه سمعه الناس وأيضا الشائعات.

المستشار محمود فوزى بـ«صالون التنسيقية» عن المنصات الرقمية:« المجتمعات الناضجة تُعظم الإيجابيات وتُقاوم السلبيات»

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجتمعات الناضجة هى ما تعظم الإيجابيات تجاه هذه الثروة التكنولوجية وأيضا مقاومة السلبيات حتى نكون على وعى بهذه الثورة الجديدة بما يصب فى صالح الوطن والمواطن.

يشار إلى أن هذا الصالون يأتى بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع وخاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام ومنها ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات و انحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة و القرصنة الإلكترونية و جرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر بالإضافة الي تأثير المنصات الفنية علي الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.