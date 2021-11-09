/660548/عبد-الناصر-زيدان-موسيماني-لقن-كارتيرون-درس-لن-ينساه

أكد الإعلامي والناقد الرياضي عبد الناصر زيدان، أن مباراة القمة 123 بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، والتي انتهت بخماسية مقابل ثلاثة للمارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في برنامج لمسة ولعبة مع حسام حسن من داخل موقع دوت الخليج: "النادي الأهلي نجح في السيطرة على المباراة من البداية ولكن في النهاية كانت الكفة للزمالك".

وأكمل: "مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كان بها العديد من المكاسب والدروس للفريقين".

وأضاف: "موسيماني في المباراة نجح في تلقين باتريس كارتيرون درس لن ينساه في تاريخه".

وأردف: "لاعبي الأهلي كان من الممكن ان يزيدو من نتيجة المباراة، ولكن الإرهاق على لاعبي المارد الأحمر ظهر في نهاية المباراة".

واختتم: "الأهلي في 10 شهور كان مشارك في سبعة بطولات مختلفة ونجح في حصد 5 بطولات وميدالية برونزية وفشل في بطولة واحده".

الجولة الثالثة من الدوري

انتهت أحداث ولقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، بختام مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123 التي تجمع بين الفريقين، وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وجاءت رابطة الدوري المصري للمحترفين بالعديد من القرارات الصارمة والجزاءات على أصحات تلك المخالفات من قبل الأندية أو لاعبي الفرق، والتي تأتي على رأسها مباراة الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

1- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

3- توقيع غرامة ماليه على باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قدرها "عشرون ألف جنيه" بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

4- توقيع غرامة ماليه على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب قذف الكرة داخل أرضية ملعب المباراة أصناء تنفيذ الأهلي ركلة الجزاء.