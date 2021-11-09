رئيس سيمنز لـ مساء dmc: القطار الكهربائى يجعل مصر رائدة فى مجال النقل

جدة - نرمين السيد - قال ليون سولير، رئيس سيمنز موبيليتى العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، إن القطار الكهربائى فائق السرعة سيقلل الانبعاثات بنسبة 70 % فهو قطار صديق للبيئة، كما أنه سيجعل مصر رائدة فى مجال النقل الذكى بالمنطقة وبنفس جودة الخدمات بأوروبا.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع الانتهاء من تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائى خلال عامين، وأكد أن هناك الكثير من الصناعات ستستفيد من مشروع القطار. وذكرأن القطار الكهربائى سيختصر مدة الرحلة من العين السخنة إلى مطروح فى ساعتين فقط، وكشف ليون أن الشركة تجرى اختبارات حول كيفية عمل القطار دون سائق فالتكنولوجيا تحتاج إلى وقت حتى تكون آمنة، لكننا فى الوقت الحالى نستعين بسائق داخل القطار.

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