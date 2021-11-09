رئيس سيمنز لـ مساء dmc: القيادة السياسية المصرية مهتمة بمنظومة النقل الذكى

جدة - نرمين السيد - قال ليون سولير، رئيس سيمنز موبيليتى العالمية لإفريقيا والشرق الأوسط، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى معرض النقل الذكى دليل على اهتمام القيادة السياسية بمنظومة النقل الذكى ورسالة إيجابية للمستثمرين.





وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث خلال اجتماعه مع الرئيس السيسى عن تطلعه للعمل على الخط الثانى والثالث من القطار فائق السرعة حتى يصل إلى أسوان، وأشار إلى أن هناك التزام وعزم كبير من الشركات المصرية والحكومة لإنجاز مشروع القطار الكهربائى السريع.

وتابع :" مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة يحقق العديد من المزايا بمنظومة النقل الذكى وربط المدن بعضها ببعض".