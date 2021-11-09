رئيس سيمنز لـ مساء dmc: القيادة السياسية المصرية مهتمة بمنظومة النقل الذكى

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه تحدث خلال اجتماعه مع الرئيس السيسى عن تطلعه للعمل على الخط الثانى والثالث من القطار فائق السرعة حتى يصل إلى أسوان، وأشار إلى أن هناك التزام وعزم كبير من الشركات المصرية والحكومة لإنجاز مشروع القطار الكهربائى السريع.
وتابع :" مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة يحقق العديد من المزايا بمنظومة النقل الذكى وربط المدن بعضها ببعض".
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